  • 2021年3月3日 星期三
  • 19º
  • 77%
熱門： 食環署安心出行大拘捕新冠肺炎吳孟達

日報新聞 > 港聞

涉打妻子男性友人 柳俊江准保釋候訊

2021-03-03 列印
　　傳媒人柳俊江於去年九月九日在觀塘一間餐廳，涉嫌與妻子的男性朋友打鬥而遭警方拘捕，被控一項襲擊造成身體傷害罪，昨日在觀塘裁判法院提堂，裁判官將案件押後至四月二十七日再訊，以待辯方向控方索取文件。被告獲准以五百港元保釋，不得騷擾本案兩名證人。被告柳俊江，三十九歲，報稱商人，控罪指他於二○年九月九日，在觀塘偉業街一百八十號Two Harbour Square地下亞金南洋茶室，襲擊男子儲孝知，因而對該男子造成身體傷害。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd