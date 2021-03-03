  • 2021年3月3日 星期三
  • 19º
  • 77%
熱門： 食環署安心出行大拘捕新冠肺炎吳孟達

日報新聞 > 港聞

夫婦涉賄賂市建局人員 遭廉政公署起訴

2021-03-03 列印
　　廉政公署昨日落案起訴一對受市區重建局重建發展項目影響的夫婦，控告他們涉嫌就其安置安排申請，向一名市建局人員提供賄款二千元。兩名被告明日在九龍城裁判法院答辯。市建局於二○一六年六月三日刊憲公佈土瓜灣一項重建發展項目，即鴻福街／銀漢街發展計劃。兩名被告租住受影響範圍內一個單位，如符合資格會獲市建局安排安置或提供特惠津貼。一名市建局收購及遷置部的高級主任負責就有關安排聯絡他們。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd