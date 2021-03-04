﻿63歲漢三心血管幾閉塞 專家一致認定：死因無關疫苗

一名患高血壓、高血脂及糖尿病等的六十三歲男子，上周五注射科興疫苗，兩日後死亡。事件前晚公佈後，專家組昨天緊急開會討論，一致認為死因與疫苗無直接關係，並指出死者生前有嚴重吸煙習慣，最大死因是冠心病，引致三條血管閉塞死亡，故此疫苗接種計劃會繼續推行，並呼籲市民有未能控制的長期病患，於打針前須向醫生問診。



新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，死者除了是嚴重吸煙人士，本身患多種慢性疾病，包括高血壓、中央肥胖等，經初步解剖後，發現他亦患嚴重冠心病，其中三條血管高達七成甚至全面閉塞，其死因是由冠心病引發急性心肌梗塞和肺積水，呼吸衰竭而死亡。



至於死者是否合乎申索疫苗賠償基金的資格，另一位共同召集人李卓廣表示，需要等解剖報告出爐，而撰寫詳細報告需時最少一至兩星期。他希望市民如本身患有長期病患，打針前應先請示醫生。



孔繁毅：病人有一定責任



孔繁毅在會上多次重申，病人自己有一定的責任，「普通人士一般嚟講，唔需要做body check（身體檢查）打針，佢哋本身唔煙唔酒，唔會有呢啲問題。」他形容事件屬「不幸」，指出如有死因不明或懷疑由疫苗引致的個案，才會建議煞停疫苗接種計劃，強調目前計劃仍會繼續，並鼓勵長者及高危人士盡快打針。



北京科興中維生物技術公司透過發言人回應指，公司已獲知事件，並與香港部門保持聯繫，對死者表示深切哀悼，會積極配合港政調查，期待早日獲得調查結果。



此外，醫管局總行政經理劉家獻稱，該長者向醫院急症室求診時，其病歷記錄上載有曾接種新冠疫苗，疑當時醫護人員看漏眼，院方前日再檢視後，已即時作出通報。當局會提醒前線醫護人員，任何疑因疫苗引致的副作用，必須馬上通報。劉亦指，當局會酌情安排醫護休假時到接種中心服務。