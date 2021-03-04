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﻿63歲漢三心血管幾閉塞 專家一致認定：死因無關疫苗

2021-03-04 列印
■新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會昨討論六十三歲男子接種疫苗兩日後死亡事故，專家一致認定死因與疫苗無直接關係。
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        一名患高血壓、高血脂及糖尿病等的六十三歲男子，上周五注射科興疫苗，兩日後死亡。事件前晚公佈後，專家組昨天緊急開會討論，一致認為死因與疫苗無直接關係，並指出死者生前有嚴重吸煙習慣，最大死因是冠心病，引致三條血管閉塞死亡，故此疫苗接種計劃會繼續推行，並呼籲市民有未能控制的長期病患，於打針前須向醫生問診。

新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，死者除了是嚴重吸煙人士，本身患多種慢性疾病，包括高血壓、中央肥胖等，經初步解剖後，發現他亦患嚴重冠心病，其中三條血管高達七成甚至全面閉塞，其死因是由冠心病引發急性心肌梗塞和肺積水，呼吸衰竭而死亡。

　　至於死者是否合乎申索疫苗賠償基金的資格，另一位共同召集人李卓廣表示，需要等解剖報告出爐，而撰寫詳細報告需時最少一至兩星期。他希望市民如本身患有長期病患，打針前應先請示醫生。

孔繁毅：病人有一定責任

　　孔繁毅在會上多次重申，病人自己有一定的責任，「普通人士一般嚟講，唔需要做body check（身體檢查）打針，佢哋本身唔煙唔酒，唔會有呢啲問題。」他形容事件屬「不幸」，指出如有死因不明或懷疑由疫苗引致的個案，才會建議煞停疫苗接種計劃，強調目前計劃仍會繼續，並鼓勵長者及高危人士盡快打針。

　　北京科興中維生物技術公司透過發言人回應指，公司已獲知事件，並與香港部門保持聯繫，對死者表示深切哀悼，會積極配合港政調查，期待早日獲得調查結果。

　　此外，醫管局總行政經理劉家獻稱，該長者向醫院急症室求診時，其病歷記錄上載有曾接種新冠疫苗，疑當時醫護人員看漏眼，院方前日再檢視後，已即時作出通報。當局會提醒前線醫護人員，任何疑因疫苗引致的副作用，必須馬上通報。劉亦指，當局會酌情安排醫護休假時到接種中心服務。
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