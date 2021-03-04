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熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

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﻿專家籲打針前 先諮詢家庭醫生

2021-03-04 列印
■梁子超指死者接種疫苗後四十八小時，沒過敏或副作用反應，其後情況才突然惡化，料與疫苗有直接關係的機率相當低。
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　　一名六十三歲男子接種科興疫苗，兩日後離世。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，死者有高血壓、高血脂、糖尿病及長期吸煙等四個高危因素，可導致心血管病，而他入院後很快心跳減慢，數小時後離世，相信很大機會由心血管疾病所致。他建議市民如有任何疑惑，應先諮詢家庭醫生。

　　呼吸系統專科醫生梁子超認為，患者於接種疫苗後四十八小時之內，沒有出現過敏或副作用反應，其後情況才突然惡化，料與疫苗有直接關係的機率相當低，其真正死因有待化驗確定。

　　醫院藥劑師學會會長崔俊明指，疫苗成份不會影響身體，但接種者或也不知道自己病況是否穩定，故呼籲長期病患者接種前，最好諮詢家庭醫生或專科醫生意見。
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