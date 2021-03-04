  • 2021年3月4日 星期四
  • 19º
  • 85%
熱門： 唐奕聰太極疫苗科興大拘捕

日報新聞 > 港聞

移民急讓罕有劈價│香港國際學校債券90,000蚊起跳(附各校收費條件一覽)

2021-03-04 列印
移民急讓罕有劈價│香港國際學校債券90,000蚊起跳(附各校收費條件一覽)
Previous Next

　　很多國際學校學位競爭激烈，透過購買這些學校的債券，可以增加子女入讀的機會。然而，近年移民潮湧現，導致有家長放售手中債券，使二手債券市價有所下降，國際學校亦因而調節債券的價格。每間國際學校的債券價格和所需條件各有不同，不妨留意最新資訊。

　　詳情：https://bit.ly/2MzWkrd
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd