﻿老翁打科興兩天後離世 ﻿﻿有接種中心200人取消預約﻿

一名長者在官涌疫苗接種中心注射科興滅活疫苗，兩天後離世，引起社會關注。根據疫苗專題網頁顯示，有預約了打科興的市民「縮沙」，臨時取消預約甚至「甩底」缺席。官涌接種中心稱，昨天上午約有三分一至一半預約打針市民沒有現身，到下午依約打針人數才回升。



位於官涌市政大廈的社區疫苗接種中心，昨天排隊打針的人流，明顯較前幾日少，早上更沒有排隊人龍。該疫苗接種中心醫務總監郭寶賢醫生回應事件時說，上午有三分一至一半預約市民缺席，下午來打針市民才回升。中心全日有一千名市民預約打針，但系統顯示約二百人取消預約，亦出現預約「甩底」情況。



無損市民打針信心



郭認為，市民擔心，乃人之常情，他呼籲有慢性疾病或長期病患市民主動申報，打針前先諮詢家庭醫生，強調接種中心不會提供診症服務，也不能查閱市民病歷，如市民有疑問，駐場護士會解答。



有接種人士譚先生說，對有市民死亡感突然，但經考慮後，相信打針風險較低，故如期接種疫苗，打針過程也沒有不適。另有長者指，「生死有命」，認為國產疫苗始終最適合中國人，不太擔心。



醫生籲長期病患主動申報



據政府的疫苗專題網頁顯示，八間提供科興疫苗的接種中心，大多預約接種時段的名額已滿，但昨天部份中心出現「少量名額」或「尚有名額」，代表有成功登記的市民取消預約，釋出少量名額。



另外，西醫工會會長楊超發表示，目前未能在電腦系統找到病人電子同意書，希望政府盡快改善安排。他說有三十多名醫生希望加入接種計劃，並早已表明同意提供注射服務，但未獲衞生署回覆，工會已將名單交給相關部門處理。



