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南韓兩人打阿斯利康死亡

2021-03-04 列印
■南韓市民接種新冠疫苗。美聯社
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　　南韓上周五起為國民接種新冠疫苗，但有兩名患長期病的療養院院友，在接種阿斯利康的疫苗後死亡，當局正調查其死因是否與疫苗有關。其中一人五十多歲，曾中風，患有心臟病及糖尿病，前日在院舍接種疫苗後心臟病發及呼吸困難，送院搶救後情況有好轉，但昨早再次心臟病發作，搶救無效；第二名死者六十三歲，患腦血管疾病，上月二十七日打針後發高燒，前日因血液中毒和肺炎等症狀，延至昨早不治。

　　日本厚生勞動省周二指出，一名六旬婦人上周五接種輝瑞新冠疫苗後，相隔三天後因腦出血死亡，是當地首宗接種疫苗後死亡個案，但死因未必與疫苗有關，醫生正調查死亡與疫苗是否有因果關係。

　　此外，美國食品及藥物管理局上周緊急批准使用強生新冠疫苗，是第三款獲批使用的新冠疫苗。美國總統拜登引用《國防生產法》，要求默克藥廠協助生產強生疫苗，他表示有信心在五月底前，為全國成年人生產足夠疫苗。

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