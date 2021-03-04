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洪為民倡設「疫苗護照」 打針港人北上毋須檢疫

2021-03-04 列印
　　前海管理局香港事務首席聯絡官、港區人大代表洪為民接受環球時報訪問時表示，認同建立「疫苗護照」制度，即為接種疫苗的人提供電子證明，同時建議中央建立內地同香港互認的「疫苗護照」制度，日後讓已接種政府認可疫苗的香港居民，手持檢測陰性報告入境內地時，毋須隔離檢疫。

　　全國政協委員朱征夫亦建議設立「疫苗護照」，鼓勵公眾自願接種疫苗，日後持「疫苗護照」在內地旅行時可免檢測。他又建議用「檢測＋疫苗護照」的模式，取代入境旅客要強制隔離十四天的限制，推動各國互認「疫苗護照」，恢復旅遊和經貿活動。

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