全國政協委員朱征夫亦建議設立「疫苗護照」，鼓勵公眾自願接種疫苗，日後持「疫苗護照」在內地旅行時可免檢測。他又建議用「檢測＋疫苗護照」的模式，取代入境旅客要強制隔離十四天的限制，推動各國互認「疫苗護照」，恢復旅遊和經貿活動。
洪為民倡設「疫苗護照」 打針港人北上毋須檢疫
全國政協委員朱征夫亦建議設立「疫苗護照」，鼓勵公眾自願接種疫苗，日後持「疫苗護照」在內地旅行時可免檢測。他又建議用「檢測＋疫苗護照」的模式，取代入境旅客要強制隔離十四天的限制，推動各國互認「疫苗護照」，恢復旅遊和經貿活動。
63歲漢三心血管幾閉塞 專家一致認定：死因無關疫苗
一名患高血壓、高血脂及糖尿病等的六十三歲男子，上周五注射科興疫苗，兩日後死亡。事件前晚公佈後，專家組昨天緊急開會討論，一致認為死因與疫苗無直接關係，並指出死者生前有嚴重吸煙習慣，最大死因是冠心病，引致...
2021-03-04
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兩會今揭幕會期縮短至七日 聚焦「十四五」規劃制訂實施
三月初又是兩會召開的時間，全國政協會議昨日下午於北京召開記者會，公佈大會將於周四下午三時開幕，下周三下午閉幕，會期為七日。據大會新聞發言人指，會議會聚焦「十四五」的規劃制訂和實施，深入協商議政，廣泛凝...
2021-03-04
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台灣龜山八景風化 眼鏡洞崩塌
台灣宜蘭龜山島有八景聞名全台，不過近日因疫情重新開放的龜山島，卻被民眾發現其中一景的「眼鏡洞」崩塌了。 報道指，民眾繞着龜山島航行時，發現其中一景「眼鏡洞」，似乎有點不一樣了。 落石坍塌下來，好幾段的落石坍塌下來，跟以往都不一樣了。 據報，龜山島是由安山岩組成的，本來比較脆弱，由於海浪及長年風化，岩壁出現兩個大大的窟窿，遠遠看就像是眼鏡的模樣而聞名，但今年再度開放，卻發現崩塌了。 之前不少遊客靠近岸邊賞景，因為每一年風貌都會有些變化，不過現在相關單位也呼籲，請遊客們不要太靠近，以免發生危險。據賞鯨協會總幹事指：「眼鏡洞這個區塊是屬於管制區，遊客有時候會偷偷跑到眼鏡洞那邊玩，...
2021-03-04
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園A座中高層4室，面積517方呎，兩房間隔，景觀開揚，吸引年輕客承接，議價後以723.8萬購入，呎價1.4萬，屬...
2021-03-04
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兩會開幕前夕 內銀股攀升 憧憬人行放水 恒指飆784點
官媒引述分析人士表示，人行定向降準或適時推出，「放水」消息為中港股市沖喜，在內銀股帶動下，恒指擺脫近日頹勢，一度炒高816點，至29912點，收報29880點，飆784點，重上20天線。大市成交未見配...
2021-03-04
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高普杜曹英超初交鋒 藍紅奇兵駁火
利物浦領隊高普和車路士主帥杜曹今晚首度於英超交鋒，剛好各有鋒線奇兵回歸。前者有效率高企的迪亞高祖達傷瘉率隊搶攻，杜曹趁對手壓前，寄望蓄勢待發的迪姆華拿擁有更多空間發揮速度和爆發力兩大優點。這對德國教頭壇師兄弟棋逢敵手，今仗在晏菲路難分高下。（Now4K 611、621台周五凌晨4:15直播） 高普和杜曹執教生涯都在緬恩斯起步，轉教多蒙特再出國外闖，今晚首度於英超交鋒，也各有鋒線奇兵在手。紅軍雖然英超作東四連敗，但今季加盟以來聯賽披甲九次入五球的祖達，克服膝傷有望自去年十二月後再次披甲。 有鑑於穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴魔法失效，各賽事近兩仗顆粒無收，高普或變陣踢...
2021-03-04
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【#花田花海郊遊-嘉道理農場賞花】
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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簽約打擂台 周五開記招 鍾培生：替天行道 林作笑對被睇死
「百億富三代」、有「香港電競之父」封號的鍾培生，日前因林作在社交網揶揄他抄橋「抄我100萬？」，鍾培生在上月18日遂豪擲100萬元邀林作打擂台，兩人其後在網上爆口水戰，網民連日剝花生議論紛紛等睇戲。這...
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社論——慢性病者打針 問醫生最穩陣
本港上周開始推行新冠疫苗接種計劃，一名長者接種了新冠疫苗，兩日後死亡，事件引起關注，但大家不必過份驚恐，現在最重要相信科學，當局須盡快驗屍查明死因，但初步從死者本身患有多種慢性疾病來看，委員會判斷其死因與打疫苗無關，接種計劃應繼續。反而，事件凸顯一個重要問題，就是如何協助市民了解自己是否適合接種疫苗。 當局在各社區接種中心派駐護士，回答市民的疑問，如果市民本身患有慢性疾病或其他身體健康問題，切勿怕麻煩，應主動向護士提問，以清楚本身狀況，再決定是否打針。經過有長者打針後離世一事，當局要加強諮詢服務，把解答員的級數，由現時的護士提升至醫生，給市民更好的判斷。港府也有責任，向公眾...
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馬場浮世繪——黎海榮食頭胡贏第二W
昨晚谷戰舉行之前，黎海榮季內只憑徐雨石馬房的「明月千山」贏過一場頭馬，成績當然說不上好，不過辛苦耕耘總會有回報，昨晚他便在頭場策騎文家良馬房的「好友無敵」爆出十一倍獨贏，取得自己今季的第二場頭馬。賽後...
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