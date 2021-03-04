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美股中段升50點

2021-03-04 列印
　　美國國債息率回軟但仍飄忽，加上預期聯儲局將繼續採取寬鬆貨幣政策，以及憧憬英國加強紓困措施，外圍股市普遍觀望，杜指中段報三一四四二點，升五十點；納指則報一三二○三點，跌一百五十五點。滙控美國預託證券價格見四十六點七港元，升零點四五港元；騰訊則見七百零六點五九港元，跌十六點四一港元。

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