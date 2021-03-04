「愛國者治港」有挑戰 田飛龍：考驗建制及非建制

北京航空航天大學法學院副教授、全國港澳研究會理事田飛龍昨日在報章撰文，指以「愛國者治港」重構香港選舉制度及管治體系，意義深遠，是構成了「一國兩制」與《基本法》秩序的一個「憲法時刻」，對香港建制派和非建制派都是重要考驗。對建制派而言，愛國者治港不是僅僅提供了更多席位和職位，並且提出服務香港與國家的更高能力要求，服務不好市民就必須下台，強調中央決心打造的「不是橡皮圖章或忠誠的廢物，而是賢能的愛國者」。



田飛龍亦指，非建制派既有機遇亦有挑戰，可理直氣壯與激進派切割，回歸忠誠反對派理性範疇，並時刻保持底線忠誠，做建設性的民主派。他又說，愛國包含對黨的領導的「尊重」，但不等於要求「愛黨」，黨的領導是國體的核心要素，是具體國家的規範構成，強調愛黨是「黨員義務」，而香港人作為中國公民承擔的是「愛國義務」，對共產黨是「尊重」而非「強制熱愛」。



