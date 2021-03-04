職專文憑課程 裝備知識與技能 向專業路出發

年輕人不少都興趣多多，如能循興趣方向加以發展，定能開拓出屬於自己的專業路。現職中華電力有限公司(中電)二級技術員陳思伶及助理雲端建築師的伍善正(Mike)早於中學階段確立志向，選擇入讀職業訓練局（下稱VTC）院校青年學院開辦的職專文憑課程（下稱DVE）。在短短幾年學習期間，打好知識基礎，同時裝備專業技能，發揮所長，分別於工程界及IT界開展理想事業。



主動探索升學選擇 參加Earn & Learn職學計劃



從小就對機械感興趣的陳思伶，於初中階段已開始計劃升學路向，「升上高中時，逐漸發覺自己對教授理論為主的課堂提不起勁。從學校講座中了解到青年學院著重實踐的學習模式，覺得更適合自己。」思伶其後參加青年學院舉辦的開放日，對院校內模擬工作環境及導師的課程介紹留下深刻印象。



從跳出傳統的升學路，選擇入讀DVE(電機工程)課程，思伶都一直得到父母的支持和鼓勵。於入讀課程的首年，思伶主要在院校學習基礎知識。第二年起，便透過VTC Earn & Learn職學計劃加入中電成為首名女學徒，於在職培訓期間累積實際經驗，賺取穩定收入，同時以兼讀形式繼續修讀DVE課程。



在職培訓讓思伶有機會嘗試不同崗位的工作，了解各部門的工作流程，「中電的前輩都很樂意把工作的經驗傾囊相授，只要用心學習，很快就能夠適應不同崗位。」思伶印象最深刻的工作，是曾跟隨公司的工程專業團隊參與建設供電設備，為一個大型屋苑供電，「能夠動手將不同電力設備及組件組裝成屋苑的供電掣房，很有成功感！」







拾級而上 踏上電機工程專業路



憑着積極正面的工作態度及優秀表現，思伶更從眾多學員中脫穎而出，獲得2019年尤德爵士紀念基金優秀學徒獎。思伶於畢業後成為中電二級技術員，主要負責電站的電力設備維修及保養工作。她續指，DVE課程與職學計劃相輔相成，課程所學都能在有系統的職場訓練中得到實踐，大大提升學習效果。思伶未來亦計劃報讀高級文憑課程，繼續裝備專業知識，於電力工程方面發展專業。



互動式學習 活學活用



另一位DVE畢業生伍善正(Mike)同樣將個人志趣加以發展，一步步邁向自己的理想職業。現已成為助理雲端建築師的Mike，初中時期已獲得多個3D動畫製作獎項，於電腦方面的才華嶄露頭角，升學輔導老師亦因此建議Mike報讀職專文憑的資訊科技課程。



DVE課程讓Mike認識網絡保安、雲端應用等不同IT範疇，亦能鑽研自己感興趣的網絡遊戲創作技術。此外，互動式的教學促進自主學習，Mike亦不忘將知識活學活用，「我曾運用所學的編程技術，自動運算不同科目的課堂出席率，方便核對學校的紀錄，還深受同學歡迎呢！」







雲端行業創新天 業界比賽屢獲獎



三年的DVE課程亦讓Mike擴闊對IT行業的認識，並促使他向雲端專業發展一技之長。「雲端運算發展迅速，DVE課程中教授的網絡系統及資料庫等知識，鞏固了日後的學習，我亦計劃循相關方向發展專業。」畢業後，Mike選擇升讀香港專業教育學院（IVE）雲端系統及數據中心管理高級文憑課程，並獲安排於跨國雲端運算服務公司亞馬遜網絡服務(Amazon Web Services, AWS)實習，汲取寶貴實戰經驗。Mike的專長得以全面發揮，期間繼續參加業界比賽，更憑創意項目獲得多個獎項。他已計劃未來進修學位課程，進一步裝備自己。







職專文憑課程現正招生



適合中三至中五同學報讀，即日起至3月11日中午前報名，可獲安排3月面試



網址：www.yc.edu.hk



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青年學院網上開放日 3月6日（六）



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活動包括：



．入學講座



．課程講座



．虛擬設施導覽