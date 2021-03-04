初選案保釋聆訊今裁決 公民黨四被告宣佈退黨

四十七名民主派涉去年組織或參與「民主派35+初選」，涉嫌干犯串謀顛覆國家罪遭起訴。該宗開創本港司法史記錄，經過三日馬拉松式近三十小時各辯方保釋申請，昨晚《國安法》指定法官兼總裁判官蘇惠德宣佈休庭，各人保釋決定留待今日裁決。



據悉，其中四名被告郭家麒、楊岳橋、譚文豪及李予信宣佈退黨及選擇自辯，資深大律師梁家傑傍晚通知法庭，指該四名公民黨被告指示不再聘用他，四人選擇在之後的階段自辯。譚俊傑大律師其後亦宣佈終止代表林卓廷。據了解，公民黨成員的被告楊岳橋、郭家麒、譚文豪及李予信，分別透露近日已經退出公民黨和離開該黨領導層，在本港再無政治聯繫，選擇作補充陳詞。法庭晚上七時許讓各被告晚膳，晚上八時再開庭。總裁判官聽取所有陳詞後，預計今早十時宣佈結果。



大律師馬維騉昨中午開庭發言指，有記者反映希望法庭放寬保釋程序報道限制，馬大狀指為着社會公正，並讓人正確詮釋《國安法》條文，同時滿足律政司需要，希望蘇官行使酌情權剔除報道限制，讓傳媒報道各大律師庭上發言、就《國安法》精神及要求的解讀和看法。惟有見案件將來或進入審訊，為平衡各方利益，馬維騉認為傳媒仍不應報道被告私人狀況，包括定罪紀錄、教育水平、經濟情況及醫療紀錄，以有效保障各方權益。馬維騉又補充，為免影響審訊，指控中被告言行詳情細節均不應報道。



律師促放寬報道限制



律政司副刑事檢控專員楊美琪則對申請有極大憂慮，強調法例已清楚列明傳媒的報道權限，以確保被告人在日後辯護過程中不會受到任何影響，否則「報咗行唔得返轉頭」。另外，由於警方的調查工作仍在進行中，當中牽涉到其他嫌疑人，放寬傳媒報道或會導致證據洩露，妨礙調查。



另外，案件提堂至昨日審理近二十小時，總裁判官蘇惠德原定昨早十一時，考慮人道及衞生問題，將開庭時間延後，讓被告有足夠時間梳洗。



