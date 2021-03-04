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一月銷貨值挫13.6% 連跌24月

2021-03-04 列印
一月銷貨值挫13.6% 連跌24月
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　　本港一月份零售業總銷貨價值按年跌百分之十三點六，連跌二十四個月，共三百二十六億元，差過市場預期。其中網上銷售佔總銷貨價值百分之七點三，相關貨值有二十四億元，按年升百分之九十二點一。按貨品種類劃分，超級市場貨品下跌百分之九，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌百分之三十一點七，服裝下跌百分之二十點四，食品、酒類飲品及煙草下跌百分之十六點三。政府發言人表示，本地疫情繼續帶來威脅，訪港旅遊業維持冰封，零售業的經營環境短期仍然困難。

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