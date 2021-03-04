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200金融業職位助19至21年大學畢業生

2021-03-04 列印
　　新一份《財政預算案》建議增撥六十六億元，再創造約三萬個不超過十二個月的有時限職位。財經事務及庫務局局長許正宇表示，當局將為早前推出的金融服務業創職位計劃（FIRST）「加碼」，資助加推二百個專為二〇一九至二一年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券等。

　　許發表網誌，指創造職位的工作將聚焦關顧目前經濟不景下，剛畢業或工作經驗較淺、就業遇到較大挑戰的青年，財庫局將為早前推出的金融服務業創職位計劃（FIRST）「加碼」，資助加推二百個專為二〇一九至二一年大學畢業生而設的新職位，涵蓋銀行、證券、保險、強積金、會計及信託業，計劃會繼續由金發局執行，細節敲定後將盡快公佈。此外，各金融監管機構亦將開設新職位及推出人才培訓計劃，例如證監會計劃開設三十個職位。

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