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加股票印花稅草案呈立會 港府冀八月生效

2021-03-04 列印
　　政府昨天向立法會提交調高股票印花稅的條例草案，稅率由百分之零點一調高至百分之零點一三，建議由八月一日生效，全年額外收入為一百二十億元。政府指，股票印花稅在過去十年是重要的收入來源，佔總收入百分之四點一至百分之七點四，明白調高稅率會增加股票買賣的交易成本，但政府已連續兩年錄得赤字，必須增加收入，應付短中期財政需要。

　　政府指，隨着滬港通及深港通開通，本港股市的上市公司數目及市場成交量持續增加，在二〇二〇至二一財政年度首九個月，證券市場的平均每日成交額達一千三百二十三億元，股票印花稅收入達三百七十五億元，假如趨勢持續，預計二〇二〇至二一財政年度可為政府帶來五百一十億元股票印花稅收入，考慮到股市近年有多項提升深度及廣度的措施，相信調整稅率後，股市能夠保持活力。

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