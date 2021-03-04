政府指，隨着滬港通及深港通開通，本港股市的上市公司數目及市場成交量持續增加，在二〇二〇至二一財政年度首九個月，證券市場的平均每日成交額達一千三百二十三億元，股票印花稅收入達三百七十五億元，假如趨勢持續，預計二〇二〇至二一財政年度可為政府帶來五百一十億元股票印花稅收入，考慮到股市近年有多項提升深度及廣度的措施，相信調整稅率後，股市能夠保持活力。
加股票印花稅草案呈立會 港府冀八月生效
政府指，隨着滬港通及深港通開通，本港股市的上市公司數目及市場成交量持續增加，在二〇二〇至二一財政年度首九個月，證券市場的平均每日成交額達一千三百二十三億元，股票印花稅收入達三百七十五億元，假如趨勢持續，預計二〇二〇至二一財政年度可為政府帶來五百一十億元股票印花稅收入，考慮到股市近年有多項提升深度及廣度的措施，相信調整稅率後，股市能夠保持活力。
63歲漢三心血管幾閉塞 專家一致認定：死因無關疫苗
一名患高血壓、高血脂及糖尿病等的六十三歲男子，上周五注射科興疫苗，兩日後死亡。事件前晚公佈後，專家組昨天緊急開會討論，一致認為死因與疫苗無直接關係，並指出死者生前有嚴重吸煙習慣，最大死因是冠心病，引致...
2021-03-04
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兩會今揭幕會期縮短至七日 聚焦「十四五」規劃制訂實施
三月初又是兩會召開的時間，全國政協會議昨日下午於北京召開記者會，公佈大會將於周四下午三時開幕，下周三下午閉幕，會期為七日。據大會新聞發言人指，會議會聚焦「十四五」的規劃制訂和實施，深入協商議政，廣泛凝...
2021-03-04
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台灣龜山八景風化 眼鏡洞崩塌
台灣宜蘭龜山島有八景聞名全台，不過近日因疫情重新開放的龜山島，卻被民眾發現其中一景的「眼鏡洞」崩塌了。 報道指，民眾繞着龜山島航行時，發現其中一景「眼鏡洞」，似乎有點不一樣了。 落石坍塌下來，好幾段的落石坍塌下來，跟以往都不一樣了。 據報，龜山島是由安山岩組成的，本來比較脆弱，由於海浪及長年風化，岩壁出現兩個大大的窟窿，遠遠看就像是眼鏡的模樣而聞名，但今年再度開放，卻發現崩塌了。 之前不少遊客靠近岸邊賞景，因為每一年風貌都會有些變化，不過現在相關單位也呼籲，請遊客們不要太靠近，以免發生危險。據賞鯨協會總幹事指：「眼鏡洞這個區塊是屬於管制區，遊客有時候會偷偷跑到眼鏡洞那邊玩，...
2021-03-04
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屋苑錄用家市價承接
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，美聯高級營業經理徐廣森表示，九龍灣德福花園A座中高層4室，面積517方呎，兩房間隔，景觀開揚，吸引年輕客承接，議價後以723.8萬購入，呎價1.4萬，屬...
2021-03-04
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兩會開幕前夕 內銀股攀升 憧憬人行放水 恒指飆784點
官媒引述分析人士表示，人行定向降準或適時推出，「放水」消息為中港股市沖喜，在內銀股帶動下，恒指擺脫近日頹勢，一度炒高816點，至29912點，收報29880點，飆784點，重上20天線。大市成交未見配...
2021-03-04
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高普杜曹英超初交鋒 藍紅奇兵駁火
利物浦領隊高普和車路士主帥杜曹今晚首度於英超交鋒，剛好各有鋒線奇兵回歸。前者有效率高企的迪亞高祖達傷瘉率隊搶攻，杜曹趁對手壓前，寄望蓄勢待發的迪姆華拿擁有更多空間發揮速度和爆發力兩大優點。這對德國教頭壇師兄弟棋逢敵手，今仗在晏菲路難分高下。（Now4K 611、621台周五凌晨4:15直播） 高普和杜曹執教生涯都在緬恩斯起步，轉教多蒙特再出國外闖，今晚首度於英超交鋒，也各有鋒線奇兵在手。紅軍雖然英超作東四連敗，但今季加盟以來聯賽披甲九次入五球的祖達，克服膝傷有望自去年十二月後再次披甲。 有鑑於穆罕默德沙拿、沙迪奧文尼和羅拔圖法明奴魔法失效，各賽事近兩仗顆粒無收，高普或變陣踢...
2021-03-04
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【#花田花海郊遊-嘉道理農場賞花】
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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簽約打擂台 周五開記招 鍾培生：替天行道 林作笑對被睇死
「百億富三代」、有「香港電競之父」封號的鍾培生，日前因林作在社交網揶揄他抄橋「抄我100萬？」，鍾培生在上月18日遂豪擲100萬元邀林作打擂台，兩人其後在網上爆口水戰，網民連日剝花生議論紛紛等睇戲。這...
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社論——慢性病者打針 問醫生最穩陣
本港上周開始推行新冠疫苗接種計劃，一名長者接種了新冠疫苗，兩日後死亡，事件引起關注，但大家不必過份驚恐，現在最重要相信科學，當局須盡快驗屍查明死因，但初步從死者本身患有多種慢性疾病來看，委員會判斷其死因與打疫苗無關，接種計劃應繼續。反而，事件凸顯一個重要問題，就是如何協助市民了解自己是否適合接種疫苗。 當局在各社區接種中心派駐護士，回答市民的疑問，如果市民本身患有慢性疾病或其他身體健康問題，切勿怕麻煩，應主動向護士提問，以清楚本身狀況，再決定是否打針。經過有長者打針後離世一事，當局要加強諮詢服務，把解答員的級數，由現時的護士提升至醫生，給市民更好的判斷。港府也有責任，向公眾...
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馬場浮世繪——黎海榮食頭胡贏第二W
昨晚谷戰舉行之前，黎海榮季內只憑徐雨石馬房的「明月千山」贏過一場頭馬，成績當然說不上好，不過辛苦耕耘總會有回報，昨晚他便在頭場策騎文家良馬房的「好友無敵」爆出十一倍獨贏，取得自己今季的第二場頭馬。賽後...
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