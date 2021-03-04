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野豬闖黃竹坑港鐵站閒遊

2021-03-04 列印
野豬闖黃竹坑港鐵站閒遊
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　　野豬也要搭港鐵。網上近日瘋傳一隻野豬闖入港鐵游走，嚇得乘客爭相走避，但亦有市民機不可失，拿起手機將野豬在站內大當四處逛場面拍下。

　　該段野豬闖港鐵短片長約十五秒，片段一開始，即見一隻長約兩呎的野豬，旁若無人走入港鐵站內，不少乘客驚見牠紛紛走避，恐被牠撞傷。但亦有市民拿出手機，尾隨野豬拍攝。

　　片段看到該港鐵站的牆身為黃色，有眼利網民表示現場為黃竹坑港鐵站，但短片未有交代案發日期及時，亦沒有交代野豬最後下場如何。警方則表示，昨日未有接獲有市民報案港鐵站有野豬闖入。

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