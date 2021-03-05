﻿機械人大軍抗疫 商場新招殲病毒

尖沙咀K11 MUSEA內的「名潮食館」爆發新冠疫情，迄今累計五十人染疫，商場內個別商店亦有員工中招。為了反擊病毒，商界與學界紛紛依靠科技，派出滅毒機械人，K11 MUSEA昨天出動十一個智能消毒機械人噴灑滅殺病毒劑，可以撲殺百分之九十九點九九細菌及病毒。另一方面，嶺大亦研發出智能紫外光消毒機械人，以紫外光燈消滅病毒，僅需十分鐘「執勤」，就剿滅四百方呎面積的病毒。



K11 MUSEA因場內「名潮食館」爆疫，由上周日起主動閉館，並展開大消毒，所有空間、通風系統、餐廳及商舖都作深層清潔，計劃於明天中午十二時重新營業。商場更出動十一部智能消毒機械人，走遍商場各樓層，為每個角落徹底清潔和消毒，各機械人移動起來，看似在跳華爾滋。



K11 MUSEA深層清潔



每個智能消毒機械人身上放置十升消毒液體，有效殺滅新冠病毒及細菌百分之九十九點九九，並獲認證對人體無害。機械人會將霧化消毒液自動噴灑於地面及空氣中，每次可覆蓋四、五米範圍。機械人身上亦配置三種防碰撞傳感器，包括LiDAR、深度攝影鏡頭及超聲波傳感器，可「看」清二十米範圍內的事物，媲美自動無人泊車系統。



自疫情發生以來，個別商場已動員智能機械人，負責掃地和噴消毒劑的任務。嶺南大學繼去年研發利用UVC紫外光消毒燈，免費為過千劏房戶作家居消毒後，今年設計專為大型場所而設的智能紫外光消毒機械人，成為本土機械抗毒戰士。



由嶺大研發的機械人，可以三百六十度全方位紫外光照射消毒，透過波長二百五十三點七nm的紫外光燈破壞有害微生物的遺傳物質，從而阻隔病毒和細菌在物件表面和空氣中的傳播，可以殺滅百分之九十九的病毒、細菌和真菌。



嶺大紫外光機械人效率高



嶺大團隊表示，由於在UVC紫外光直接照射下，人體皮膚及眼睛會受到傷害，因此機械人採用全自動技術，毋須人手操作。機械人配備光學雷達，能夠在不同場所進行激光地圖測繪，掃描附近地形及障礙物以規劃消毒路線，進行智能巡航，特別適合在學校、護老院等大型場所進行自動消毒。若使用機械人為四百方呎的空間進行消毒，過程僅需十分鐘。



嶺大創業行動總監高永賢博士指，大學正尋求資助，計劃於今年內生產五十部智能紫外光消毒機械人，期望為學校、院舍及非牟利機構提供免費消毒服務，長遠更希望能以社企形式營運，為酒店、旅館等私營機構提供服務，所得收益及捐款將用作量產智能紫外光機器人。











