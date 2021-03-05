﻿食肆須設執枱專員 小店員工靠勤洗手

K11 MUSEA內的「名潮食館」爆發嚴重新冠肺炎疫情，港府要求飲食業加強抗疫措施，由昨日起餐飲處所必須增設「執枱專員」一職，若個別處所未能安排，員工每次執枱後須清潔雙手或更換手套，否則要「行舊制」，即晚上六時後禁堂食，並最多二人一枱。飲食業界表示，由於人手緊張，未能安排「執枱專員」，會要求員工勤洗手，亦有協會盼當局彈性執法。



在紅磡一間茶餐廳，負責人指疫情下生意下跌，已經要縮減人手，故未能增設「執枱專員」，但已叮囑員工要勤洗手。另外，有酒樓提早安排「執枱專員」，身上穿上識別肩帶，讓食客適應。



餐飲聯業協會會長黃家和表示，本港九成八餐廳屬中小企，當中約一成半為「微型餐廳」，由老闆「一腳踢」，難以額外安排人手負責執枱。他指員工需時適應每次執枱後清潔雙手，希望政府初期能彈性執法。



就政府亦要求食肆下月底前做到每小時換氣六次，否則要設置符合規格的空氣淨化設備，黃家和建議當局釐清設備的要求，並考慮資助業界添置設備。