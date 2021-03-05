「名潮」三環境樣本陽性 張竹君坦言感奇怪

本港昨新增九宗新冠肺炎確診個案，是自上月中以來再次回落至單位數，另有少於十宗初步確診。尖沙咀K11 MUSEA「卡地亞」再多一名員工染疫，商場內最先爆疫的「名潮食館」仍有三個環境樣本帶病毒，防護中心對該店的手推車扶手於大清洗後仍驗出病毒，感到奇怪。



九宗新確診個案中，六宗屬本地感染，當中一宗源頭不明，患者在深水埗福華街鴻福大樓任職保安員，家住天水圍天晴邨晴滿樓，兩廈人士須接受強制檢測，部份保安同事送檢疫。另兩名新確診者與早前染疫的科大員工相關，但未知該群組的源頭。



新症九宗 一源頭不明



衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，K11 MUSEA內「卡地亞」再多一名員工確診，屬意料之內；早前染病的秀茂坪秀明小學老師，上周六下午四時到K11 MUSEA戲院睇戲，但感染源頭最可能來自家人。被問及商場明天重開的風險，她指已向全體員工發出第二次強檢公告，始終病毒人傳人的機會最大。



K11 MUSEA「名潮食館」群組累計五十人確診。張指，「名潮食館」四十八個環境樣本中，有三個對病毒呈陽性，分別為地下食客用餐區的空調濾網、地下茶水間鋅盆渠管內部，以及地下茶水間手推車扶手。就該食肆大清洗後仍有環境樣本結果呈陽性，她指渠管入面及冷氣機隔氣網有時難以清洗或更換，但對手推車扶手仍帶有病毒感奇怪。



初步確診個案方面，有四宗源頭不明，包括在長沙灣政府合署工作的勞工處職員、在清水灣小坑口村一間邨屋工作的家務助理、在皇后大道中一百號工作的文員，及一名最近沒有回校的大學生。此外，本港再多一名確診者不治，累計二百零一人染疫去世。



