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接種阿斯利康疫苗 南韓添三死

2021-03-05 列印
　　南韓再多三宗接種阿斯利康疫苗後死亡個案，包括一名二十多歲女子，另外兩人是五十多歲的療養院院友，全國累計有五宗同類死亡個案，當局正調查他們的死因是否與接種疫苗有關。

　　一名在殘疾人設施的二十多歲女子，周二接種阿斯利康疫苗，十五小時後死亡。另外兩名死者都是五十多歲療養院男院友，其中一人患有心腦血管疾病，去年曾出現腦出血，周二接種疫苗，四十一小時後死亡。另一人則患有心肌梗塞和糖尿病，周三接種疫苗，十五小時後死亡。



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