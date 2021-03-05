  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 港聞

美股中段升43點

2021-03-05 列印
　　美國勞工數據優於預期，但歐元區銷售卻較預期差，在經濟數據參差的情況下，外圍股市窄幅上落。杜指中段報三一三一三點，升四十三點；納指則報一三○○三點，升五點。滙控美國預託證券價格見四十六點二一港元，跌零點三四港元；騰訊則見六百八十三點一四港元，跌六點八六港元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd