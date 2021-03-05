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汪洋：政協堅定支持 全面落實「愛國者治港」原則

2021-03-05 列印
■汪洋指出，政協工作仍有不足。
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　　全國政協十三屆四次會議在人民大會堂開幕，國家主席習近平、總理李克強等領導人出席。全國政協主席汪洋在常委會工作報告中表示，政協今年堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強同港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流等開展調研協商。此外，去年的政協工作報告沒提及「港人治港」及「高度自治」，今年亦沒提及「一國兩制」字眼。

　　汪洋回顧去年工作時指，政協過去一年組織港澳委員情況通報會和座談會，強化港澳委員政治責任，支持特區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動《港區國安法》制定實施等持續發聲，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受採訪等方式，予以嚴正駁斥等。汪洋又指，政協工作仍有不足，要加強協商能力建設及凝聚共識的水平，增強政治判斷力和執行力。

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