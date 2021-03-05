汪洋回顧去年工作時指，政協過去一年組織港澳委員情況通報會和座談會，強化港澳委員政治責任，支持特區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動《港區國安法》制定實施等持續發聲，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受採訪等方式，予以嚴正駁斥等。汪洋又指，政協工作仍有不足，要加強協商能力建設及凝聚共識的水平，增強政治判斷力和執行力。
汪洋：政協堅定支持 全面落實「愛國者治港」原則
汪洋回顧去年工作時指，政協過去一年組織港澳委員情況通報會和座談會，強化港澳委員政治責任，支持特區政府和行政長官依法施政，鼓勵港區委員圍繞推動《港區國安法》制定實施等持續發聲，針對美國所謂涉疆、涉藏、涉港等法案和涉疫反華議案及個別政客反華謬論，通過發表聲明、組織座談和委員接受採訪等方式，予以嚴正駁斥等。汪洋又指，政協工作仍有不足，要加強協商能力建設及凝聚共識的水平，增強政治判斷力和執行力。
機械人大軍抗疫 商場新招殲病毒
尖沙咀K11 MUSEA內的「名潮食館」爆發新冠疫情，迄今累計五十人染疫，商場內個別商店亦有員工中招。為了反擊病毒，商界與學界紛紛依靠科技，派出滅毒機械人，K11 MUSEA昨天出動十一個智能消毒機械...
2021-03-05
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拜登政府首份國安戰略 表明會在必要時回應中國挑戰
美國拜登政府對華策略一直以來都備受關注，昨日白宮發佈拜登上任後首份國家安全戰略指南，表明會在必要時回應中國的挑戰；而中國外交部同日回應美方，中國的發展是世界的機遇而非挑戰。 指南內文指出，當中方直接威脅到美國的利益和價值時，美方必會回應相關挑戰，對抗不平等貿易、網絡威脅和損害美國工人利益等的做法，並確保美國企業與中國做生意時，不會犧牲美國的價值觀。 外交部強調屬世界機遇 中國外交部發言人汪文斌指，中國的發展是世界和平力量的增長，是世界的機遇而非挑戰。中方始終堅定維護的是以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，而不是個別國家為維護自身霸權所定義的國際秩序。強調希望...
2021-03-05
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血腥鎮壓緬甸添38死 示威持續 中槍亡少女舉殯
繼周三有三十八人在示威中被殺後，緬甸保安部隊周四繼續鎮壓反軍政府示威，據報，民眾在軍警發射催淚彈後未有散去，據美媒指，因民眾希望迫使國際社會採取更大行動，現聯合國安理會定於星期五舉行會議。而周三示威期...
2021-03-05
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屋苑紛錄減價成交
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交，並獲用家承接，中原高級區域營業經理文家輝表示，天水圍嘉湖山莊賞湖居5座低層G室，面積548方呎，三房間隔，望開揚園景，原叫價590萬，議價後以586萬沽出，呎價...
2021-03-05
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重啟經濟勢刺激 美債息又升 鮑威爾講通脹 杜指即挫315點
市場等待聯儲局主席鮑威爾將發表講話，進一步釐清儲局對近日美債息上升的看法，美國股市周四早段先跌後回穩，其中杜指曾升185點，報31455點；納指和標指亦曾分別升30點和18點。 杜瓊斯工業平均...
2021-03-05
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艾卡沙復出 黃潛雙炮炸蝠
維拉利爾西甲已連續七輪不勝，今晚聯賽造訪下游隊伍華倫西亞，是重返勝軌的好時機。事關陣中堪稱蝙蝠軍團剋星的前鋒柏高艾卡沙，及時傷瘉復出，有力跟拍檔謝拉特摩蘭奴聯手爭勝，為下周四歐霸十六強首回合作客基輔戴拿模壯行色，客勝去馬。（Now632台周六凌晨4:00直播） 上輪西甲主場0:2不敵一哥馬德里體育會，黃色潛艇聯賽近七仗不勝僅五和兩負。不過，射手謝拉特摩蘭奴同期貢獻六球兩助攻表現搶鏡，只是隊友發揮平平，故鼓勵道：「看着己隊聯賽連續多場不勝，排名持續下滑確令人煩惱，大家必須改善表現和更完美地執行戰術，盡快助球隊重返勝軌。」 為下周歐霸壯行色 尤幸謝拉特摩蘭奴今仗多了一個好幫手，...
2021-03-05
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車廠偶像
第三波疫情來襲，幸好在限聚令變得更嚴格前，我跟藝人陳約臨（Kelly）仍能趕及出海暢玩近年相當流行的無繩滑水（Wakesurf）玩意，體驗到箇中樂趣，期望疫情盡快過去，讓熱愛這項運動的朋友能夠再次玩個...
2020-08-15
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老公李丞責全程貼身呵護 劉倩婷挺巨肚出巡買新衫
本報於去年10月獨家踢爆，著名堪輿學家李丞責博士與09年港姐冠軍劉倩婷（Sandy）追牛B成功，今年1月中趁35歲生日，Sandy便於社交網正式公佈佗B的喜訊，當時「愛妻號」李博士還買花及靚酒，準備親...
2021-03-05
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社論——疫戰要變陣 飲食業頂硬上
抗疫之路漫長，尖沙咀K11 Musea 「名潮食館」爆發嚴重疫情，不少食店亦出現零星的確診個案，飲食界站在抗擊病毒的最前線，維持營業的同時，也要遏止疫情發生，確實不容易，但必須撐住，不容有失。 鑑於飲食業出現疫情，港府要求飲食業提升抗疫能力，其中一招，是由昨天開始，所有餐飲處所必須增設「執枱專員」一職，以防同一員工傳菜和執拾餐枱，引起病毒交叉傳播，在抗疫非常時期，有其理據，也是逼不得已，有飲食業界人士指，業內人手緊張，難以安排「執枱專員」，話雖如此，但要打贏這場疫戰，多困難也好，也要動腦筋，靈活調配人手，以達標為先。 對於大飲食集團而言，是時候透過重整人力架構，設立「執枱專...
2021-03-05
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馬場浮世繪——謀勇兼備擬征港爭女皇盃
去年日本三冠雌馬「謀勇兼備」將於下周日在中京競馬場復出，角逐二千米二級賽金鯱賞。據悉今仗如成績理想，便將來港參加四月二十六日舉行的女皇盃。冠軍賽馬日三場國際一級賽女皇盃、冠軍一哩賽和主席短途獎的首階段報名，將在本月十五日截止。 馬場浮世繪
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