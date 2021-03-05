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美卿：中國成本世紀最大地緣政治考驗

2021-03-05 列印
　　美國國務卿布林肯昨日表示，中國構成本世紀最大地緣政治考驗，美國與中國打交道時，尋求處於優勢位置，當新疆人權受到侵犯，或香港民主遭踐踏時，可捍衛美國核心價值。在北京，外交部希望美方與中方相向而行，推動兩國關係重回正軌。

　　布林肯在國務院發表講話，指中國對美國塑造的規則及價值觀構成重大挑戰，也是唯一有此能力的國家；拜登政府將延續前總統特朗普政府的強硬對華政策。外交部發言人汪文斌回應指，中方在涉疆、涉港、經貿問題上的立場是一貫和明確，希望美方採取理性務實的對華政策，按照兩國元首通話精神，推動中美關係重回正軌，更好造福兩國和世界人民。

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