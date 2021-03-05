涉顛覆15人獲准保釋 律政司覆核下須還柙

四十七名組織或參與民主派「初選35+」人士，涉違反《港區國安法》被控串謀顛覆國家政權一案，馬拉松式保釋申請昨踏入第四天繼續。戴耀廷撤回擔保申請，須還柙候訊。國安法指定法官、總裁判官蘇惠德於昨晚決定三十二名被告須還柙，餘下十五名被告准保釋，案件押後至五月三十一日再訊。控方隨即要求覆核保釋決定，要求扣押獲擔保被告。蘇官即下令扣押獲保釋被告，待四十八小時內由高等法院司法常務官席前覆核保釋決定。



獲准保釋的十五名被告，分別為鄭達鴻、楊雪盈、彭卓祺、何啟明、劉偉聰、黃碧雲、譚文豪、施德來、張可森、伍健偉、郭家麒、呂智恆、林景楠、柯耀林及李予信。不獲保釋的三十二人分別為區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、吳政亨、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、黃子悅、尹兆堅、吳敏兒、譚凱邦、何桂藍、劉頴匡、楊岳橋、陳志全、鄒家成、林卓廷、范國威、梁國雄、岑敖暉、王百羽及余慧明。



35人還柙 5．31再訊



四十七名組織或參與民主派初選人士被控串謀顛覆國家政權罪名，連續第四日在西九龍法院提堂，聆訊總時間已近三十小時，至少九名被告先後不適送院，數名被告前日突終止律師代表，總裁判官蘇惠德昨早聽取其保釋申請陳詞及處理保釋程序報道爭議，至昨晚近八時作出上述有關保釋申請裁決，案件押後至五月底再訊。



總裁判官蘇惠德表示，考慮到保障被告利益，以及保障日後審訊的公正性為由，拒絕放寬傳媒報道保釋內容限制。



市民庭外高呼五一口號



昨晚約七時，各被告保釋申請宣佈前，過百名市民在西九法院門外一度高呼「五大訴求、缺一不可」等口號，在場戒備警員一度舉紫旗警告。



昨早多名被告包括梁國雄、范國威、柯耀林、林景楠、譚凱邦等離開荔枝角收押所，準備登上懲教署囚車前往西九龍裁判法院，其間「長毛」梁國雄上囚車前，右手高舉「勝利手勢」，即場被懲教署職員喝止。



