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最自由經濟體 港澳剔出排名榜

2021-03-05 列印
　　曾連續多年獲美國傳統基金會評為全球最自由經濟體的香港，今年竟被剔出排名榜。

　　美國傳統基金會公佈今年的《經濟自由度指數》，新加坡第二年成為全球最自由經濟體，但香港及澳門被剔出名單，與中國內地合併計算，變成排名一百零七位，屬「基本不自由」經濟體。

  基金會指近年北京控制港澳政策，兩地在許多方面與內地主要城市並無分別。

財爺指基金會無理據

　　特首林鄭月娥前年在禮賓府與基金會創辦人傅爾納會面時表示，不同意基金會指北京保留對《基本法》的最終解釋權，會限制終審法院權力。

　　財政司司長陳茂波回應指，基金會決定並無理據，認為包含政治偏見，強調香港保持核心經濟競爭力。

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