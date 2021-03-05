玩盡海陸 精采旅遊體驗 盡在沖繩

疫情持續超過一年，港人最懷念的相信是一家大小到外地暢遊一番。然而，目前多國仍然採取嚴格的入境措施，相信短期內出遊的願望仍難以實現。作為「旅遊精」，不妨趁這段時間計劃一下未來的行程，當全球疫情逐步緩和的時候，可以立即出發，重拾昔日旅遊樂趣。



港人鍾情日本，除了因為當地景色、美食吸引外，當地人的熱情和禮貌，一定能令港人感到賓至如歸。而日本的沖繩，一向是港人的旅遊熱門勝地，機程只有約2.5小時的沖繩，其珊瑚礁、澄徹碧海、白色沙灘與自然美景構成沖繩的獨特風景。此外，當地亦保留了獨特的琉球文化和美食，亦有很多適合一家大小遊玩的設施。







沖繩兒童王國



沖繩兒童王國是當地首屈一指的主題樂園，園內更設有體驗型動物園與博物館，入場人士可以與不同動物作近距離接觸，另外亦設有鳥類觀察連廊、國家指定登錄文化遺產的故鄉園等，亦有不同遊樂設施的遊玩區和不時舉辦各種工作坊的DIY動手體驗神奇博物館，深受大人小朋友的歡迎。







沖繩兒童王國



地址：沖繩縣沖繩市胡屋5-7-1



網站：https://okzm.jp







本部町元氣動物村



動物村專門提供了趣味與教育性兼具的遊玩體驗，包括大人小朋友都適合的海豚表演。除此之外，更有最著名的海豚互動體驗，參加者可以與海豚一起暢泳，孩童更可以觸摸及餵食海豚。參加者亦可選擇餵食海龜和陸龜等，親身認識牠們的習性。園內更提供了十餘種不同節目，包含立槳衝浪板、獨木舟及帆船等海上運動，讓大家一展身手。







本部町元氣動物村



地址：沖繩縣國頭郡本部町字浜元410



網站：http://owf.jp/english







沖繩世界文化王國



想了解沖繩當地奇特景致，當然要到沖繩世界文化王國。入場人士除了可以參觀有30萬年歷史，由大自然鬼斧神工雕成的鐘乳洞「玉泉洞」，亦可以到訪重現出琉球王朝時代街景的琉球王國城下町，在工藝體驗中認識昔日文化，還有可以到令人震撼的全球唯一毒蛇博物公園。此外，園內亦有各式各樣的活動，如紅型染體驗、琉球玻璃製作體驗、沖繩風獅爺上色體驗等，夏天更有提供洞窟探險體驗活動。







沖繩世界文化王國 / 玉泉洞



地址：沖繩縣南城市玉城字前川1336



網站：https://gyokusendo.co.jp/okinawaworld/tc







南洋社中 海Ashibi



3歲或以上的小朋友能夠於園中參加不同的獨木舟體驗。過程中可以欣賞到沖繩本島中部嘉手納町的比謝川兩岸的紅樹林，享受其他地方沒有的樂趣和魅力。除了紅樹林獨木舟體驗外，更有日落美景之獨木舟行程，慢慢划着獨木舟向西岸海洋，從水面欣賞夕陽日落。每年4月到11月更有限定的夜間獨木舟體驗，可以在夜間的比謝川尋找螢火蟲的蹤跡。







南洋社中 海Ashibi



地址：沖繩縣中頭郡嘉手納町水釜字6-25-3



網站：https://www.okinawa-kayak.net/china/







更多沖繩觀光資料，可瀏覽沖繩觀光會議局網站：



https://www.visitokinawa.jp/?lang=zh-hant







