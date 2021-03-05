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南非破獲2400劑假新冠疫苗

2021-03-05 列印
　　國際刑警組織表示，南非當局在豪登省一個倉庫中發現四百樽，相當於約二千四百劑懷疑偽造新冠疫苗，同時亦搜出大批偽冒的3M口罩。行動中，拘捕三名中國公民及一名贊比亞人。

　　國際刑警組織提及，早前中國當局搗破懷疑假疫苗製造工場的案件，行動中拘捕約八十名疑犯，查獲三千多劑假疫苗，但強調案件只是冰山一角，呼籲各地政府防範相關有組織犯罪網絡，並提醒民眾目前所有新冠疫苗都未獲批准可作個人銷售。

　　在北京，外交部發言人汪文斌指中國政府高度重視保障疫苗安全，堅決遏制各類涉疫苗犯罪活動，將繼續採取措施依法嚴厲打擊制假售假、非法經營、走私疫苗等涉疫苗犯罪行為，同時加強與有關國家的執法合作。

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