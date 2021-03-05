  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 港聞

傳美聯合日印澳　抗衡中國「疫苗外交」

2021-03-05 列印
　　英國《金融時報》報道，美國正與日本、印度、澳洲合作，計劃發送疫苗到亞洲國家，對抗中國在此區域的「疫苗外交」影響力。

　　媒體根據多名知情人士透露，美國已經與「四方安全對話」的其他三個國家，包括日本、印度、澳洲討論相關議題，籌備在亞洲國家配送疫苗的計劃；預計將會連同其他措施一併宣佈。

　　美日印澳的「四方安全對話」機制始於二○○四年，當時印度洋地震和海嘯引發的災難，令四國展開合作協調救援。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd