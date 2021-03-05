唐樓火警「跳樓」保命 印漢飛躍三米外鄰廈

紅磡發生如玩極限運動Parkour的驚險走火警保命場面。一幢唐樓八樓天台梯間火警，印度住客冒跌死風險跳往約三米外鄰座天台，成功保命。火警半小時後被消防撲熄，由於有四個火頭，警方將案件列作縱火處理。



現場為華豐街七至九號樓高七層的衡豐樓，大廈為沒有安裝閉路電視、無保安員及鐵閘未有上鎖的「三無大廈」，天台搭建有三間天台屋。前晚十一時許，六至八樓梯間有雜物起火，並冒出陣陣濃煙。火勢猛烈時疑燃着石油氣罐引發爆炸，火勢迅速蔓延，波及天台屋。



一名在天台屋居住的三十五歲印度裔男子驚醒，立即逃出單位外，惟被大火及濃煙包圍未能離開，而且濃煙不斷湧入單位，他只好攀出窗外暫避，但火勢猛烈及濃煙逼近，印度漢抵受不了熱力，逼於無奈冒險跳過三米外的六號唐七樓天台逃生，「當時火勢蔓延過嚟，感覺到氣溫升高好熱，濃煙開始湧入，惟有冒險搏一搏，跳往鄰廈保命。」亡命逃生印度漢表示。幸好他未有受傷。多名住客發現火警亦報案求助，約二十名住客自行疏散到安全位置。



消防員接報趕至，出動兩隊煙帽隊拉兩條喉灌救，約半小時後將火撲熄，幸無人受傷。消防員經初步調查後，發現梯間有四個火頭，故相信起火原因有可疑，轉交警方列作縱火處理，暫未有人被捕。



唐樓梯間遺下大批焚毀的雜物，包括大型傢俬及洗衣機，而被波及的天台屋則天花板熏黑脫落，屋內有積水。有住客指梯間長期放置雜物，惟不知誰是物主。由於火警時有部份單位無人，警方在門外貼上告示呼籲住戶聯絡。



