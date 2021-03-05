前路貨車上落貨 車長扭軚避 ﻿九巴撼樹椏削﻿頂「開罐頭」

九龍灣發生巴士撞樹車頂被劏開意外，幸無人受傷。一輛空載雙層九巴，昨晨途經九龍灣Megabox商場對開，疑因有貨車上落貨及倒車阻路，車長扭軚切線時，上層右邊車頂意外撞及一條伸出馬路的樹椏；巴士上層支架慘遭削去，部份組件劏開扭曲，警方與九巴正就意外原因進行調查。



昨晨七時許，一輛N691路線雙層九巴沿臨豐街行駛至Megabox商場對開時，四十一歲姓藍車長見前方有中型貨車上落貨，另有輕型貨車正在倒車，於是扭軚切線行駛；不料上層右邊車頂，意外撞及一條伸出馬路的樹椏，致巴士上層嚴重損毀，部份車頂被削開剷起扭曲，車長停車報警及現場協助調查，警方到場證實無人受傷。



九巴發言人表示，九巴一部非載客巴士駛至九龍灣臨豐街時，撞到路邊樹椏，上層車頂損毀。涉事巴士已駛回車廠待修，九巴正就事件進行調查。



