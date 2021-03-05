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土瓜灣梯間發現初生棄嬰

2021-03-05 列印
■初生嬰兒被棄置土瓜灣大廈梯間。
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　　土瓜灣揭發初生嬰兒被棄置大廈梯間案。昨午四時許，警方接獲市民報警，指在永耀街十八號一幢大廈梯間發現一名初生嬰兒，懷疑遭親人狠心遺棄。警員及救護員接報到場，將嬰兒送伊利沙伯醫院檢查，經醫生檢驗證實嬰兒健康情況良好。警方事後翻查大廈及附近店舖「天眼」，見一名疑人手抱一名嬰兒進入大廈後離開，疑與案有關，正尋找其下落。

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