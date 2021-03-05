『與耆同行』專欄 ——「一切都會忘記嗎？」 腦退化症人士所感所想

「不如讓爺爺幫你吧！」唐伯看到小孫女滿臉困惑的在應付數學功課。「爺爺以前是數學老師⋯⋯」話音未落，小孫女已打斷：「不用了，爺爺你比我想得還要慢」六歲小孩的無心回應，壓在唐伯心頭。老人家只好返入睡房。



唐伯早年被確診腦退化症，及至太太過身後，認知能力急轉直下，兒子把父親接回家同住。兒子一家白天在外，唐伯日間獨自在家或到樓下的公園消磨時間，兒子為讓他有個寄託，就安排他負責接孫女放學。某天唐伯竟把此「差事」忘了，及至唐先生收到學校通知，才急急去接回女兒。回家後兒子氣沖沖的質問：「怎麼現在像小孩子一樣，甚麼都忘了呢？」嘭！唐伯重重地關上房門。兒子隔著門繼續：「爸，現在是你忘記了，還要發脾氣⋯⋯」唐伯心想：「怎樣我都曾為人師表，有老師的威嚴，如今為何反過來被你責怪？」



事後唐伯已忘記此事。某天他逛公園時見到義工與長者一齊寫毛筆字，唐伯走過去加入，拾起毛筆，寫了個「憶」字——憶亡妻，也憶起以往的自己。四周讚美聲不絕，大家都誇唐伯寫得一手好字。之後義工更邀約唐伯每星期到公園教大家寫書法。唐伯瞇起笑眼答應，深慶自己仍記得起不少美好的東西呢！



其實，唐先生曾翻過唐伯放在書檯上的筆記本及日誌，見到爸爸吃力寫下每天重要事項，不禁為之前曾呵責父親感歉疚。自己今天接下父親的棒子，每天為家庭奔波，也都會有忘記事情的時候，何況爸爸有腦退化症。但無論如何，最珍貴的，終究永誌在腦海中。







賽馬會耆智園推行「賽馬會『與耆同行』腦退化症支援計劃」，免費為50歲以上社區人士進行認知測試及資助轉介私家醫生作進一步檢查，以便盡早識別輕度認知障礙或早期腦退化症人士，及早介入。詳情請致電2946 8187與袁小姐聯絡或掃瞄二維碼了解相關資料。







捐助機構：香港賽馬會慈善信託基金



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