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業界促內地放寬跨境司機入境限制

2021-03-05 列印
　　新冠疫情打擊運輸業。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手引述跨境司機求助，指內地口岸辦以連續多次有運送空貨櫃出入境為由，懲罰逾二十名司機停工六十天，他擔心至少有一百名跨境司機會受影響，希望內地當局按行業生態放寬處理。

　　他又指，內地近日再度收緊跨境司機的入境限制，由「居住大廈有人確診就需停工十四天」，改為「同一屋苑有人確診就需停工二十一天」，促請港府與內地部門溝通，在疫情回落時放寬措施，並設立上訴機制。

　　香港食品委員會主席吳永恩向本報稱，近月內地供港食品量沒有大波動，對內地嚴防表示理解，但同意港府應為跨境司機設立上訴機制，並主動提供本港行業生態資訊予內地部門。

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