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乳癌基金會資助患者檢測基因

2021-03-05 列印
　　乳癌是女士們常見的癌症之一，本港約四分之一乳癌患者帶有PIK3CA基因變異。乳癌基金會表示，為鼓勵有需要患者進行基因檢測，患有HR+/HER2–晚期或轉移性乳癌患者，可向基金會申請最多四千港元的資助，初期名額有一百三十個。

　　內科腫瘤科專科醫生楊明明表示，HR+/HER2–晚期乳癌患者帶有PIK3CA基因變異，對賀爾蒙藥物及化療的反應較差，甚至增加出現轉移性腦腫瘤的機會。若該類患者現有治療失效，便適合與醫生商量進行PIK3CA基因變異檢測，其後接受標靶藥物。

　　此外，基金會及諾華香港即日起至下周二在銅鑼灣合辦快閃攝影展覽，提高公眾對乳癌認識。

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