  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 港聞

婦陷假銀行網騙失款15萬

2021-03-05 列印
　　大角咀一名女子墮假冒銀行網站騙案，損失十五萬元。前晚九時許，一名四十八歲姓王女子，在大角咀大全街寓所疑誤信一個假冒銀行網站，並以密碼登入網上理財戶口，事後發現戶口被人多次轉帳，共被提走十五萬元現金，她懷疑受騙報警。警方調查後，將案件列作以欺騙手段取得財產處理，稍後將聯絡相關銀行，追緝騙徒歸案。

　　香港金融管理局呼籲市民提高警覺，留意欺詐網站。任何人若曾向該網站提供個人資料，或曾透過該網站進行任何交易，應聯絡有關銀行或報警。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd