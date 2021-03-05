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東鐵九卡車廂「熄燈」 港鐵：非列車故障跳掣

2021-03-05 列印
　　東鐵線九卡車廂又發生事故。有網民昨日上載一張東鐵列車車頂燈熄滅圖片。港鐵發言人表示，昨早八時許，東鐵線大學站至粉嶺站路段的架空電纜出現跳掣，經了解後，確認並非因列車故障而導致跳掣，三分鐘後電力恢復，列車服務陸續回復正常。

　　初步調查相信，是有雀鳥觸碰供電或列車組件而啟動了架空電纜的安全防護設計，令電纜跳掣。

　　處理事件期間，該路段的列車稍為受阻，車上部份照明及冷氣暫停，通風系統維持正常運作。事件中一列由粉嶺站駛向太和站的九卡列車因運作不暢順，列車抵太和站後，乘客要落車轉乘另一班車繼續行程。

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