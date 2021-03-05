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財會審議《預算案》提問較去年減半

2021-03-05 列印
財會審議《預算案》提問較去年減半
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　　立法會財務委員會將會舉行特別會議，一連五日審核《財政預算案》，在泛民議員總辭後，今年議員一共提出三千二百四十九條問題，比去年六千八百零四條少逾一半。

　　提出最多問題的議員是熱血公民鄭松泰，共提出二百五十條問題；其次為經民聯梁美芬。

　　由於教育問題備受關注，在眾多問題中，教育局接獲最多提問有二百三十七條，其次是社署有二百條，其餘較多是商務及經濟發展局、食物及衛生局環和境保護署等。

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