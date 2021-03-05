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「旅行社鼓勵計劃」申請期延長一年

2021-03-05 列印
　　政府延長「旅行社鼓勵計劃」及「綠色生活本地遊鼓勵計劃」的申請期限一年，至明年三月三十一日，其中「旅行社鼓勵計劃」的預留金額會增加五千萬元，至大約一億五千萬元。

　　當局指，跨境及本地旅遊活動持續受到疫情影響，幾近完全停頓，兩項鼓勵計劃亦因而未能全面開展，希望新安排可讓業界有更多機會受惠。

　　在「旅行社鼓勵計劃」下，旅行社接待每名出境或入境過夜旅客，可分別獲得一百元或一百二十元的現金鼓勵，以一千名旅客為上限；而「綠色生活本地遊鼓勵計劃」則按旅行社接待的人數，向旅行社提供每名參加者二百元的鼓勵金，以一千名遊客為上限。

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