  • 2021年3月5日 星期五
  • 21º
  • 89%
熱門： 董建華棄嬰Staycation民陣劉錫賢

日報新聞 > 港聞

5G機械人酒店迎賓

2021-03-05 列印
5G機械人酒店迎賓
Previous Next

　　港人在疫情下多了酒店Staycation體驗，新鴻基地產發展有限公司為提升酒店客戶的住宿享受，旗下酒店引進首個5G機械人「WW」（見圖），並於指定期間於香港W酒店登場。

　　機械人「WW」外形靈巧，白色機身配上活潑有神的眉眼；配合先進的人工智能及Chatbot技術，讓機械人化身成服務大使，可於酒店歡迎客人，在特別日子為客人獻唱生日歌或情歌。

　　新地與數碼通亦在十一間酒店引進極速5G網絡體驗，此外，數碼通新上台客戶可於新地旗下指定酒店，享受兩晚豪華住宿體驗。

　　新鴻基地產（酒店業務部）行政總裁高思達表示，市民因疫情而無法外遊，故希望為本地市民提供更優質酒店住宿體驗。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd