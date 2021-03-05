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首宗酒吧教唆顧客吸煙罰2000元

2021-03-05 列印
　　一間酒吧因協助及教唆兩名顧客於法定禁煙區內吸用水煙，於三月二日被定罪及判罰款二千元。酒吧一名涉案員工亦因相同定罪，早前被判罰款一千五百元。此案為首宗因協助及教唆違例吸煙而被定罪的個案。

　　衞生署控煙酒辦公室於去年六月二十三日在中環一間酒吧進行偵查行動，發現該酒吧及其員工向顧客提供水煙器具和煙草於酒吧的禁煙區內吸用。

　　兩名當時吸用水煙的顧客亦因違例吸煙分別被判罰款一千五百元。衞生署發言人呼籲禁煙區場所管理人，切勿協助任何人觸犯禁煙規定。

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