﻿冒認名股評人「唱高散貨」 涉款逾九億 「微信女」造市騙案 警方證監拘12人

股市暢旺，不法之徒乘機唱高部份細價股，誘騙散戶入市。警方與證監會近日破獲洗黑錢集團，拘捕十二人，涉在社交平台以「唱高散貨」手段誘騙受害人借出證券戶口，再叫股民高位接貨，其後沽貨離場大賺一筆，涉款逾九億元，其中一人損失六百萬。他們更冒認知名股評人如陸叔等，騙受害人落疊。有股評人提醒冒名詐騙個案屢見不鮮，投資者要提高警覺。



毒品調查科總警司林敏嫻表示，警方在周四突擊搜查全港二十七處，包括位於山頂、中區等豪宅及證券公司，以洗黑錢或詐騙罪名拘捕七男五女，分別報稱證券公司職員及商人等，當中包括犯罪集團主腦或轉移犯罪得益者，涉款逾九億元，其中凍結戶口逾八千萬元及檢獲逾九百萬元現金。



證監會法規執行部總監湯漢輝指出，該集團於一八年運作，去年起活躍起來，詐騙手法包括有「微信女」誘導家庭主婦及急於搵快錢的人，借出「人頭戶口」吸納低價股，推高其股價及成交額。集團會透過社交平台如facebook、WhatsApp及微信等接觸受害人，借意向他們「噓寒問暖」，再訛稱有「投資大師」推介，博取其信任然後買入指定股票。當股價升至高位時，集團就會沽貨賺錢，受害人因股價回落而蒙受損失。



有人損失600萬元



騙徒亦會要求受害人提供交易詳情截圖，獲取分紅證據。由於案件仍有不少人未報案，故沒有公佈受害人數目。證監會行政總裁歐達禮透露其中一宗案件涉款達六百萬元，呼籲受害人報案。



曾被人冒名開WhatsApp群組行騙的苦主、資深股評家陳永陸對本報說，對拘捕行動感開心，但他直言市場上仍有不少騙徒伺機而動，呼籲投資者保持警覺；而近日股市「快上快落」，他提醒要適宜控制資本及分散風險。



本港去年投資騙案按年上升約七成，有五百一十宗，惟涉案金額減少三點九億至約八點六億。警方重申洗黑錢是嚴重罪行，可處罰款五百萬元及監禁十四年。