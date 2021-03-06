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﻿屢遭騙徒冒名 沈大師心痛粉絲損失

2021-03-06 列印
﻿屢遭騙徒冒名 沈大師心痛粉絲損失
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　　網絡投資騙案防不勝防，更有股壇名嘴屢被冒名推介「靚股」。其中人稱「大師」的訊匯證券行政總裁兼股評人沈振盈對本報說，過往多次被騙徒冒名，於各大社交平台招攬他的忠實支持者，邀請加入聊天群組，更訛稱是他的助手。

　　騙徒主動關心支持者們的投資紀錄，圖博取他們的好感，再訛稱「大師」推介必升股，着他們預備資金，在指定交易時段買入該股。他續指，騙徒會要求受害人在交易紀錄頁面上「截圖」，實質是為分佣，沈強調這個關鍵時刻「百分百可以肯定係老千局！」對於警方近日聯同證監會破獲大型詐騙集團，沈形容是一個「好的開始」，有助殺一儆百，減少不法之徒冒名行騙。過往最常受害的往往是他的忠實粉絲，既令他們蒙受損失，也對自己造成困擾。
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