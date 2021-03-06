﻿王晨：重新構建選委會 ﻿﻿形成香港特色選舉制度﻿

全國人大會議昨日開幕，人大副委員長王晨就《完善香港特區選舉制度決定草案》作出說明，指選舉委員會將會重新構建及增加賦權，包括選舉產生較大比例的立法會議員，直接參與提名全部立法會議員候選人，形成一套有香港特色、新的民主選舉制度。人大會議將授權人大常委會修訂《基本法》附件一及二，其後交由特區政府修改本地法律。特首林鄭月娥表示，特區政府定必全力以赴協助修改選舉法例。



據悉，選委會將由一千二百人增至一千五百人，取消其中一百一十七席區議員席位，但加入港區全國政協委員及社團等選委，四大界別會增至五大界別；立法會亦從現時的七十席增加至九十席，並取消五個超級區議會議席；行政長官參選人須獲取的選委會提名，由目前的一百五十人增至一百八十八人，五大界別須各有至少十五人提名。此外，當局會增設資格審查委員會，任何人參加選舉委員會、立法會及區議會等選舉，必須通過資格審查。



人大擬修訂《基本法》附件一及二



《完善香港特區選舉制度的決定草案》位列今年全國人大會議第七項議程，王晨作出說明時指，要完善本港的選舉制度，主要思路是重新構建選委會，優化選委會的規模及產生辦法，除繼續選舉行政長官外，亦給予選委會選舉較大比例立法會議員，以及參與提命參選立法會議員的職能。他說通過選舉委員會，擴大香港社會均衡政治參與和更加廣泛代表性，同時建立全流程資格審查機制，進而形成一套符合香港實際情況，有香港特色的、新的民主選舉制度。



王晨指，人大會議決定修改決定後，授權人大常委會修訂《基本法》附件一及二有關行政長官及立法會的產生辦法，不涉及修改《基本法》正文。



他說，本港近年來有反中亂港和本土激進分離勢力鼓吹「港獨」等主張，通過議事平台或利用公職人員身份意圖阻擾特區施政，意圖通過選舉掌控立法會主導權，繼而奪取香港管治權。香港社會出現的一些亂象表明，香港現行的選舉制度機制存在明顯的漏洞和缺陷，為反中亂港勢力奪取香港管治權提供了可乘之機，為此須完善香港選舉制度。



林鄭：全力協助人大修改選舉法例



林鄭月娥表示，未來十二個月有多場選舉，立法工作刻不容緩，特區政府定必全力以赴協助全國人大常委會修改選舉法例。



