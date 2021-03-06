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人大完善港選舉制度 中聯辦：符《憲法》《基本法》

2021-03-06 列印
■中聯辦發言人表示，完善特區選舉制度，是維護國家主權、安全、發展利益。資料圖片
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　　全國人大會議將審議《關於完善香港選舉制度的決定草案》，中聯辦發言人表示，有關舉措完全符合《憲法》和《基本法》，充份考慮香港的現實需要。發言人形容「愛之切，則為之計深遠」，完善特區選舉制度、確保愛國者治港，是維護國家主權、安全、發展利益，確保「一國兩制」行穩致遠的必然要求。

　　歐盟發表聲明，指改革香港選舉制度破壞港人基本權利，政治多元化和民主原則，促請北京仔細考慮。在北京，外交部發言人汪文斌強調，香港特區的選舉制度是中國的地方選舉制度，完全是中國的內政。中方反對外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。

　　全國政協副主席梁振英指中央完善香港選舉制度，與《基本法》訂明「循序漸進」最終達至普選行政長官的目標完全配合。全國政協副主席董建華發表聲明指，有關舉措能杜絕反中亂港份子透過選舉進入香港的管治架構。

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