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建制撐中央完善選舉制度

2021-03-06 列印
■民建聯強調，會全力配合港府作出必要的本地立法工作。
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　　民建聯、工聯會、經民聯及自由黨等先後發聲明，支持中央修改完善香港選舉制度。其中，民建聯表示，現行的選舉制度存在漏洞，讓反中亂港份子有機可乘，進入特區權力架構，強調會全力配合特區政府作出必要的本地立法工作。港區人大代表團亦發聲明指，深信中央此舉會增強「一國兩制」抵禦風險的能力和健康發展的後勁。

  對於外界有說法指，原定九月立法會選舉可能再押後一年，全國人大常委譚耀宗表示，希望盡快完善修例工作，但如實在無法趕在立法會選舉前完成，「稍為推遲一下都唔緊要」。

　　民主黨主席羅健熙表示，中央此舉令民主派的參選空間大幅收窄，民主黨將來會再決定是否參選。

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