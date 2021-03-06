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林建岳：結束港政治爭拗亂象

2021-03-06 列印
林建岳：結束港政治爭拗亂象
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　　全國政協常委林建岳（見圖）昨日發聲明，指中央修改完善香港有關選舉制度，不僅可以結束香港長期以來有關立法會和行政長官產生辦法的政治爭拗和亂象，更為香港創造一個長期穩定發展的環境，這對香港是大好事，市民亦樂於看到。

　　全國政協常委唐英年亦發聲明表示，全國人大將完善香港選舉制度列入議程非常必要，全面落實愛國者治港，是確保「一國兩制」行穩致遠的關鍵。愛國者治港是無可質疑的正當性，愛港與愛國不能割裂，更不能對立，只有改善選舉制度，才能確保特區依法施政和有效治理。

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