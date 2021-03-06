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南韓澳洲相繼出現不適個案

2021-03-06 列印
　　南韓再多一人接種阿斯利康新冠疫苗後死亡，累計增至最少六人死亡。南韓疾病管理廳中央防疫對策本部表示，至今接獲一千五百七十八宗接種後出現異常反應的報告，大部份都是頭痛、發燒、惡心等輕微不良反應，另有一宗痙攣、十三宗疑似嚴重過敏反應，包括一宗過敏性休克，當局正調查以上個案是否與接種疫苗有關。

　　此外，澳洲昆士蘭州一名醫護人員接種輝瑞BioNTech疫苗後，產生嚴重過敏反應，一度休克並要送入深切治療部，現時已康復。此例是澳洲首宗BioNTech疫苗接種不良反應個案。

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