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勞工處兩同住員工染疫

2021-03-06 列印
　　本港昨天新增十一宗新冠肺炎確診個案，八宗屬本地感染，當中四宗源頭不明，包括一名勞工處員工，他在長沙灣政府合署十樓的小額薪酬索償仲裁處工作，本月一日發燒，最後上班日為本月三日，家住荃灣愉景新城一座。其一名同住家人亦初步確診，該名家人亦任職勞工處，在長沙灣政府合署十樓的勞工視察科工作，最後上班日為前天。勞工處表示，兩名染疫員工的辦公室相毗鄰，均毋須接觸公眾，同層工作的所有同事須接受檢測。而設於同層的其他服務櫃枱已暫停服務，直至另行通知。

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