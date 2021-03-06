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廣華六旬男病人 等候入病房期間死亡

2021-03-06 列印
　　一名病人在廣華醫院急症室等候入院期間死亡。廣華醫院公佈，一名患有長期病患的六十三歲男病人，於上月二十六日下午到該院專科門診覆診，因咳嗽及痰中帶血獲建議即日入院，並於下午約三時被送到急症室。醫護下午四至六時許安排病人在等候區輪候內科病房牀位，當時病人清醒及情況穩定，並由一名親人陪同。

　　至晚上十時半，醫護準備將該病人轉送至病房，但未能找到病人。翌日清晨近二時，醫護曾再次呼叫病人，至清晨近五時方在急症室等候區輪候牀上，發現病人失去知覺及沒有脈搏。病人最終於早上五時十七分不治，個案已轉交死因裁判官跟進。院方昨日與病人家屬會面交代事件，並就事件致歉，亦會成立調查委員會檢視事件。

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