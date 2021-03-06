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房會商用車位寬免75%租金半年

2021-03-06 列印
　　房委會轄下商業樓宇小組委員會，通過延長向轄下合資格非住宅租戶或暫准證持有人，即是以月租形式租用泊車位停泊商用車輛停車場的使用者，提供百分之七十五租金寬減的建議，為期半年，由今年四月一日至九月三十日，估計房委會因而少收約六點六億元租金。

　　小組委員會根據《財政預算案》公佈的新一輪紓困措施，又決定轄下租戶因遵照政府的防疫規定及指示而關閉處所，可繼續就該段必須暫停營運期間，向房委會申請百分百的租金寬免。房委會將繼續以靈活的方式，處理於租金寬減期完結前屆滿的租約，作為過渡安排。

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